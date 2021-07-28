На Российском рынке SilverStone F1 присутствует с 2010 года. Одно из основных направлений компании в настоящее время, это разработка и производство радар-детекторов (антирадаров), видеорегистраторов и комбо-устройств.
Инженеры компании проводят испытания всех устройств SilverStone F1 на дорогах России и стран СНГ. И только после этого лучшие и оптимальные модели, которые прошли все тесты, запускаются в производство.
Все радар-детекторы, видеорегистраторы и комбо-устройства проходят обязательную сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
На сегодняшний день компания SilverStone F1 вкладывает значительные средства в максимально быструю адаптацию продукции к российскому рынку. Это в первую очередь разработка программного обеспечения для устройств SilverStone F1.