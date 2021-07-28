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Популярные товары

Радар-детектор SilverStone F1 Sochi PRO SilverStone F1 Sochi PRO

Sochi PRO - радар-детектор премиум класса в новом стильном корпусе с большим информативным OLED-дисплеем.

 13 390
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Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO Сигнатурное комбо-устройство с усилителем сигнала LNA и улучшенной защитой от ложных срабатываний. 21 590
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Топ продаж Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT Wi-Fi SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT Wi-Fi 15 590
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Сигнатурный радар-детектор SilverStone F1 Monaco S SilverStone F1 Monaco S 10 490
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Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO SilverStone F1 Hybrid mini PRO Wi-Fi 6 990
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На Российском рынке SilverStone F1 присутствует с 2010 года. Одно из основных направлений компании в настоящее время, это разработка и производство радар-детекторов (антирадаров), видеорегистраторов и комбо-устройств.

Инженеры компании проводят испытания всех устройств SilverStone F1 на дорогах России и стран СНГ. И только после этого лучшие и оптимальные модели, которые прошли все тесты, запускаются в производство.

Все радар-детекторы, видеорегистраторы и комбо-устройства проходят обязательную сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

На сегодняшний день компания SilverStone F1 вкладывает значительные средства в максимально быструю адаптацию продукции к российскому рынку. Это в первую очередь разработка программного обеспечения для устройств SilverStone F1.