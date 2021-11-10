Компактный видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 со скрытой установкой и записью в формате Full HD имеет фирменное приложение для управления через смартфон.
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Для тех, кому важен минимализм. Скрытая установка позволит получить запись с двух камер без заметных элементов в салоне авто.
Обе камеры располагаются в зонах лучшей видимости ― в зависимости от модели авто. Панель с горячими клавишами управления легко разместить под рукой. Для лучшего соединения со спутниками следует расположить GPS-модуль так, чтобы он не был ничем закрыт.
Запись ведется с двух камер одновременно. Поток видео записывается на карту памяти. Запись идёт циклично, длительность зависит от объема памяти карты. Каждая камера имеет многослойную линзу с качеством видео FullHD 1080p. Это позволит разглядеть важные детали и номера автомобилей.
Все данные передаются по Wi-Fi: современная и удобная работа через смартфон. Скачивание видео и управление устройством через смартфон, без проводов.
Просмотр и работа с видео через приложение CityScan F1 доступно через
Оригинальная модель в виде сплит-системы позволит незаметно разместить устройство в автомобиле без лишних проводов. Интуитивно понятное русское меню позволит сделать настройки самым требовательным и «продвинутым» пользователям. По умолчанию прошиты заводские настройки, удобные для большинства неопытных клиентов.
|Угол обзора, °
|140°С
|Сжатие
|H.264
|Разрешение видео (2 канала)
|Full HD 1920х1080, 30 кадр/сек
|Формат видеозаписи
|MOV
|G-сенсор
|с выбором чувствительности
|GPS
|Датчик движения
|Режим парковки
|Циклическая запись
|1 мин / 2 мин / 3 мин / 5 мин
|Непрерывная запись
|Частота (рабочий ток)
|50Hz / 60Hz
|Светодиодная подсветка
|Автовыключение
|Wi-Fi датчик: для подключения к смартфону
|Запись звука / Микрофон
|Питание
|от бортовой сети автомобиля
|Суперконденсатор
|5Ф 3В
|Поддержка карт памяти
|microSD (microSDHC) до 32 Гб
|Язык
|English / Русский
|Память настроек
|Отображение информации
|приложение
|Присвоение видеозаписям координат и скорости движения
|Отображение текущей скорости движения
и ограничений скорости на данном участке
|Голосовое оповещение
|Корпус
|Крепление на двустороннем скотче
|Вес устройства
|94 г
|Вес комплекта
|530 г
|Цвет корпуса
|чёрно-серый
|Размер устройства
|9,5 х 5,4 х 2,2 см
|Размер упаковки
|18 х 12 x 8 см
|Дополнительно
|Потребляемый ток
|225 мА
|Входное напряжение
|5В 1,5 А
|Рабочая температура
|от –20°С до +65°С
|Производство
|Китай
|Провод питания
|Гарантия
|12 мес.
Сделайте, пожалуйста, задержку например секунд в 10 на выключение регистратора при пропадании АСС. А то дизельная машина (да любая возможно), включаем зажигание, регистратор запускается, поворачиваем ключ на стартер, у машины специально обесточивается салон и многие блоки, соответственно регистратор выключается сразу. Машина заведена, регистратор не работает. Повторно его включить не просто так, кнопки у него нет отдельной на это. Надо заглушить и тут же повернуть ключ в стартер.