Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0

Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Для тех, кому важен минимализм. Скрытая установка позволит получить запись с двух камер без заметных элементов в салоне авто.

Все на своих местах

Видеорегистратор состоит из 6 отдельных элементов, каждый из которых отвечает за свою функцию

Каждый элемент располагается незаметно и в самом подходящем для него месте

Обе камеры располагаются в зонах лучшей видимости ― в зависимости от модели авто. Панель с горячими клавишами управления легко разместить под рукой. Для лучшего соединения со спутниками следует расположить GPS-модуль так, чтобы он не был ничем закрыт.

Двухканальная запись

Запись ведется с двух камер одновременно. Поток видео записывается на карту памяти. Запись идёт циклично, длительность зависит от объема памяти карты. Каждая камера имеет многослойную линзу с качеством видео FullHD 1080p. Это позволит разглядеть важные детали и номера автомобилей.

Сохранит всё самое важное

G-сенсор Автоматически защищает важные моменты видео (столкновения, резкие маневры) от циклической перезаписи.

Автоматически защищает важные моменты видео (столкновения, резкие маневры) от циклической перезаписи. Режим парковки Автоматическое включение записи при детектировании удара/наклона/перемещения с помощью G-сенсора на парковке.

Автоматическое включение записи при детектировании удара/наклона/перемещения с помощью G-сенсора на парковке. Геолокация каждой записи Запись траектории движения автомобиля по координатам GPS и их отображение на видео.

Бесплатное приложение CityScan F1 для управления видеорегистратором

Все данные передаются по Wi-Fi: современная и удобная работа через смартфон. Скачивание видео и управление устройством через смартфон, без проводов.

Просмотр и работа с видео через приложение CityScan F1 доступно через

Оригинальная модель в виде сплит-системы позволит незаметно разместить устройство в автомобиле без лишних проводов. Интуитивно понятное русское меню позволит сделать настройки самым требовательным и «продвинутым» пользователям. По умолчанию прошиты заводские настройки, удобные для большинства неопытных клиентов.

Комплектация