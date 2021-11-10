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SilverStone F1 INTEGRAL 2.0

Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0
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Компактный видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 со скрытой установкой и записью в формате Full HD имеет фирменное приложение для управления через смартфон.

  • Оригинальный компактный корпус
  • Чёткая картинка днём и ночью
  • Видео в формате Full HD 1080р при 30 к/с
  • Универсальная сплит-система для скрытой установки
  • Режим парковки / G-сенсор
  • Приложение CityScan F1
Есть в наличии
8600
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Описание Характеристики Видео Вопрос - ответ Отзывы Поддержка

Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0

Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Для тех, кому важен минимализм. Скрытая установка позволит получить запись с двух камер без заметных элементов в салоне авто.

Все на своих местах

  • Видеорегистратор состоит из 6 отдельных элементов, каждый из которых отвечает за свою функцию
  • Каждый элемент располагается незаметно и в самом подходящем для него месте

Обе камеры располагаются в зонах лучшей видимости ― в зависимости от модели авто. Панель с горячими клавишами управления легко разместить под рукой. Для лучшего соединения со спутниками следует расположить GPS-модуль так, чтобы он не был ничем закрыт.

Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0

Двухканальная запись

Запись ведется с двух камер одновременно. Поток видео записывается на карту памяти. Запись идёт циклично, длительность зависит от объема памяти карты. Каждая камера имеет многослойную линзу с качеством видео FullHD 1080p. Это позволит разглядеть важные детали и номера автомобилей.

Сохранит всё самое важное

  • G-сенсор Автоматически защищает важные моменты видео (столкновения, резкие маневры) от циклической перезаписи.
  • Режим парковки Автоматическое включение записи при детектировании удара/наклона/перемещения с помощью G-сенсора на парковке.
  • Геолокация каждой записи Запись траектории движения автомобиля по координатам GPS и их отображение на видео.

Бесплатное приложение CityScan F1 для управления видеорегистратором

Все данные передаются по Wi-Fi: современная и удобная работа через смартфон. Скачивание видео и управление устройством через смартфон, без проводов.

Просмотр и работа с видео через приложение CityScan F1 доступно через

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Оригинальная модель в виде сплит-системы позволит незаметно разместить устройство в автомобиле без лишних проводов. Интуитивно понятное русское меню позволит сделать настройки самым требовательным и «продвинутым» пользователям. По умолчанию прошиты заводские настройки, удобные для большинства неопытных клиентов.

Комплектация

  • Главный блок видеорегистратора
  • Панель управления с кабелем питания
  • Внешний GPS-модуль
  • Микрофон
  • Основная камера и камера заднего вида
  • USB-картридер
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

Технические характеристики SilverStone F1 INTEGRAL 2.0

Угол обзора, °140°С
СжатиеH.264
Разрешение видео (2 канала)Full HD 1920х1080, 30 кадр/сек
Формат видеозаписиMOV
G-сенсорс выбором чувствительности
GPS 
Датчик движения
Режим парковки 
Циклическая запись1 мин / 2 мин / 3 мин / 5 мин
Непрерывная запись 
Частота (рабочий ток)50Hz / 60Hz
Светодиодная подсветка 
Автовыключение
Wi-Fi датчик: для подключения к смартфону 
Запись звука / Микрофон 
Питаниеот бортовой сети автомобиля
Суперконденсатор5Ф 3В
Поддержка карт памятиmicroSD (microSDHC) до 32 Гб
ЯзыкEnglish / Русский
Память настроек 
Отображение информацииприложение
Присвоение видеозаписям координат и скорости движения 
Отображение текущей скорости движения
и ограничений скорости на данном участке		 
Голосовое оповещение 
Корпус
Крепление на двустороннем скотче 
Вес устройства94 г
Вес комплекта530 г
Цвет корпусачёрно-серый
Размер устройства9,5 х 5,4 х 2,2 см
Размер упаковки18 х 12 x 8 см
Дополнительно
Потребляемый ток225 мА
Входное напряжение5В 1,5 А
Рабочая температураот –20°С до +65°С
ПроизводствоКитай
Провод питания 
Гарантия12 мес.
Не продает признаков жизни. Питание 12v через красный провод приходит на разъем питания регистратора, а через жёлтый нет, при прозвонке от жёлтого провода сигнала нет ни на одном пине.
Цвет тут не важен, он может быть и наоборот, в зависимости от партии; важна бирка на проводе, бирка АСС (по схеме желтый) — это значит  провод подключается к питанию 12v от ключа зажигания, питание на этот провод подается только когда ключ зажигания повернут в положении On (вкл) и регистратор при поступлении питания на этот провод должен включиться. Это основной провод для работы регистратора.
Провод без бирки, но имеющий предохранитель (по схеме красный) подключается к постоянному питанию 12v , грубо говоря к + АКБ авто,  этот провод только для  работы в режиме Парковка.
Т.е. когда авто заглушен, провод АСС (желтый) отключен, регистратор не работает. НО если включен режим Парковка, при срабатывании Датчика удара, начнется аварийная запись в регистраторе, т.к. 12v постоянно поступает на регистратор. Есть еще одно НО, если напряжение на проводе с предохранителем (красный по схеме) ниже 12 v , АКБ авто к примеру высажен, разряжен, аварийной записи при срабатывании Датчика движения НЕ будет, гибрид отключиться, что бы не высадить АКБ авто в НОЛЬ.
Из описания как подключено - основной провод сделан красный, на котором предохранитель, не будет так работать регистратор.
Всего 2 вопроса
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Роман Федотов
22:13 22.12.2021

Сделайте, пожалуйста, задержку например секунд в 10 на выключение регистратора при пропадании АСС. А то дизельная машина (да любая возможно), включаем зажигание, регистратор запускается, поворачиваем ключ на стартер, у машины специально обесточивается салон и многие блоки, соответственно регистратор выключается сразу. Машина заведена, регистратор не работает. Повторно его включить не просто так, кнопки у него нет отдельной на это. Надо заглушить и тут же повернуть ключ в стартер.

Роман Федотов
21:58 19.12.2021

Планируется ли добавить в прошивку БД с точками GPS, как в других регистраторах? Было бы отлично.

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Ответ от admin
22:14 19.12.2021

Пока нет, его специально делали без оповещений.

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Инструкция пользователя SilverStone F1 SilverStone F1 INTEGRAL 2.0
Manual_Integral-2.0_v1.pdf
0.55 мб
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На Российском рынке SilverStone F1 присутствует с 2010 года. Одно из основных направлений компании в настоящее время, это разработка и производство радар-детекторов (антирадаров), видеорегистраторов и комбо-устройств.

Инженеры компании проводят испытания всех устройств SilverStone F1 на дорогах России и стран СНГ. И только после этого лучшие и оптимальные модели, которые прошли все тесты, запускаются в производство.

Все радар-детекторы, видеорегистраторы и комбо-устройства проходят обязательную сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

На сегодняшний день компания SilverStone F1 вкладывает значительные средства в максимально быструю адаптацию продукции к российскому рынку. Это в первую очередь разработка программного обеспечения для устройств SilverStone F1.